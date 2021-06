Back 4 Blood demandera une connexion internet obligatoire, même en solo

Back 4 Blood a fait pas mal parler de lui cette semaine à l’occasion de l’E3 2021, où il a pu présenter ses modes PvP tout en confirmant les rumeurs autour de son arrivée dans le Xbox Game Pass dès sa sortie. C’est maintenant pour des nouvelles moins enthousiasmantes que le jeu refait surface aujourd’hui, puisque l’on apprend désormais que la connexion internet pour le jeu sera obligatoire, même en solo.

Du offline après le lancement ?

C’est en répondant à quelqu’un sur Twitter, qui se demandait si une telle connexion était requise pour jouer en solo (car il est possible de jouer avec des IA), que le studio Turtle Rock a confirmé la nouvelle :

« Nous cherchons des moyens pour intégrer le offline dans le futur mais vous allez avoir besoin d’une connexion internet pour jouer au lancement. »

Tout n’est donc pas perdu. Comme l’indique le studio, il sera peut-être possible de jouer offline dans le futur, mais ce ne sera pas lors du lancement. On espère que la fonctionnalité sera intégrée pour toutes celles et ceux qui ne peuvent/veulent pas jouer avec une connexion permanente.

Back 4 Blood sera disponible le 12 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.