La bêta de Back 4 Blood est déjà un succès sur Steam

Avant sa sortie programmée pour le mois d’octobre, suite à un report du jeu, Back 4 Blood s’offre une bêta en ce moment même qui permet de voir ce que ce successeur spirituel de Left 4 Dead a dans le vente. Et visiblement, le public est au rendez-vous, puisque cette bêta est déjà l’un des quinze jeux les plus joués en ce moment sur Steam.

Une bêta qui attire du monde

Si l’on se fie aux chiffres de SteamDB rapportés par VG247, le titre a atteint un pic à 88 403 utilisateurs durant ces dernières 24 heures, ce qui est d’autant plus impressionnant lorsque l’on voit que la bêta s’est lancée seulement hier soir chez nous. Même à l’heure actuelle, on compte 57 800 joueurs. Cela ne prend en compte que celles et ceux qui jouent sur Steam, évidemment.

Avec le week-end qui approche et la fin de la bêta lundi prochain, on imagine que ces prochains jours permettront de bien tester les capacités des serveurs pour le jeu. En tout cas, Warner Bros. Interactive peut déjà se frotter les mains devant un tel engouement pour ce Back 4 Blood, qui sortira le 12 octobre prochain.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre récent aperçu du jeu.