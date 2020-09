A chaque semaine son Indie Story. Après vous avoir parlé du poétique Röki, notre chronique centrée sur les jeux indépendants vous présentent UnderMine. Il s’agit d’un roguelite qui vous envoie dans les profondeurs et qui est sorti sur PC et Xbox One il y a peu après une période d’accès anticipé. Dans cette vidéo, on vous présente son concept tout en vous partageant un rapide avis.