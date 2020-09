Test de Star Renegades : Un beau RPG stratégique, exigeant et complexe

Développé par Massive Damage et édité par Raw Fury, Star Renegades a su attirer l’œil dès ses premiers trailers avec une DA en pixel-art qui mettait en scène des environnements de science-fiction de qualité et parfois originaux.

Ce RPG n’avait cependant pas fait l’impasse sur ses combats en affichant des affrontements au tour par tour avec une caméra dynamique et un côté stratégique appuyé. Quelques années après son annonce, ce dernier se livre enfin sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One, et nous pouvons enfin savoir si le jeu est à la hauteur des attentes qu’il a suscitées.

Condition de test : Nous avons joué à Star Renegades sur PC via Steam, grâce à un code fourni par l’éditeur. Le test a été réalisé avec environ une vingtaine d’heures sur le jeu ce qui nous a permis de cumuler plusieurs essais sur la campagne et d’aller au bout de celle-ci une première fois entre-temps.

Une direction artistique impeccable

Commençons bien évidemment par le gros point fort du jeu. Star Renegades tient ses promesses en nous livrant ici une direction artistique à la fois très travaillée et plutôt personnelle. Que ce soit sur les planètes que l’on traverse, sur les images des personnages pendant les dialogues ou même les animations en combat, il est difficile de ne pas voir la qualité des visuels qui nous sont livrés.

Revenons plus particulièrement sur les combats. En effet, ces derniers apparaissent plus vivants que jamais notamment grâce aux différents arrière-plans animés et visuellement réussis. Le tout est également renforcé par des effets visuels très sympathiques en combat et par des animations souvent explosives et exagérées, aussi bien sur les protagonistes que sur les antagonistes, afin de donner de l’énergie aux affrontements.

Enfin, les changements de plan de la caméra permettent en outre de souligner l’action. En bref, la qualité visuelle du titre est top et l’action est rythmée rendant Star Renegades difficilement critiquable sur ce point. On aurait alors pu penser que ce surplus de travail sur les modèles des personnages ait comme conséquence un bestiaire moins fourni, mais il n’en est rien et le titre se dote d’une quantité d’ennemis respectable.

Des combats toutefois un peu plus mitigés

Si, comme énoncé au paragraphe précédent, la qualité visuelle des affrontements n’est plus à prouver, est-ce qu’ils obtiennent vraiment un sans faute ? De nature plutôt complexe, le côté stratégique de Star Renegades se retrouve dans la masse d’informations que le joueur doit analyser dans les combats.

La mécanique principale se nomme la « timeline battle system » qui affiche l’ordre chronologique dans lequel s’effectue l’action des différents personnages. Dans ce système, attaquer avant son adversaire est primordiale car cela permet de garantir un coup critique et, dans la plupart des cas, de retarder le tour de jeu de l’ennemi, voire de l’annuler.

Mais ce n’est pas tout, les combats présentent aussi une multitude d’altérations d’état et de types d’attaques, une barre de santé, d’armure et de bouclier propre à chaque personnage et aux propriétés différentes, et enfin une barre de fureur pour lancer différentes attaques comme les combos qui mobilisent deux personnages pour attaquer. Ces compétences sont cependant peu utiles pour l’instant car pas assez puissantes, mais une mise à jour d’équilibrage est prévue pour la sortie du jeu.

La multitude de ces mécaniques rendent les combats complexes et stratégiques et plairont aux vétérans du genre mais freinent cependant l’accessibilité du titre. De plus, cette complexité est également retranscrite dans l’interface de combat qui est remplie d’informations à ras bord, rendant la lecture d’informations peu agréable. Et cela est d’autant plus vrai lorsque l’on active le mode « Inspection » en combat. Ce mode permet de connaître les plans d’attaques de vos ennemis, mais surplombe l’écran d’indicateurs visuels dans les combats à grande échelle, ce qui rend le tout parfois indigeste.

Toutefois, tout n’est pas à jeter dans cette interface. En effet, celle-ci a été pensée pour être « intelligente » en informant, juste avant la saisie d’une action, des débouchés qu’aura cette dernière pendant le tour en prenant également en compte les actions enregistrées au préalable. Si cette mécanique reste bien pensée et utile aux joueurs, on notera toutefois que l’on ne peut pas totalement s’y fier à 100%.

En effet, certains paramètres ne sont pas pris en compte par l’interface, avec par exemple certaines altérations de statut ou la mort d’un ennemi pendant le tour. Or, on aimerait pouvoir se fier totalement à ce système mais l’on retient principalement les fois où cette interface « intelligente » induit le joueur en erreur en lui montrant le déroulement « erroné » d’un tour. Heureusement, une fois toutes ces lacunes maîtrisées et appréhendées, il est possible de savoir quand se fier à ce système.

Un titre que se veut stratégique

Sans évoquer une nouvelle fois la complexité des combats, l’aspect stratégique de Star Renegades intervient à plusieurs niveaux. Bien évidemment, le but premier du jeu est de garder sain et sauf votre escouade jusqu’à la fin du jeu. Pour ce faire, vous devrez parcourir 3 cartes de manière ingénieuse afin de récolter le plus d’argent, d’expérience et autres bonus afin de renforcer votre équipe.

Toutefois, des choix seront imposés, les cartes sont découpés en zones et il n’est possible d’explorer que 3 zones par jour soit un total de 9 zones puisque chaque mission s’établit sur 3 jours. Chacune d’elle se conclut alors avec l’apparition d’un boss puissant. Le jeu impore au joueur de prévoir son itinéraire en fonction des bonus accordés sur chaque zone : bonus d’xp, d’armure ,de bouclier, de crédit, d’autant que certaines de ces zones ne seront plus accessibles dès le deuxième ou troisième jour.

Il faut également se montrer prudent, car les jauges d’armure et de santé de votre équipe ne se renouvelle pas entre les combats. Enfin, les phases de camping intervenant à chaque fin de journée permettent de soigner ou d’attribuer des bonus aux personnages en augmentant leurs jauges de relations. Bref, chaque partie de Star Renegades demande une grande réflexion sur beaucoup d’aspects du jeu, et il est évident qu’un tel apprentissage ne se conclut pas au premier essai.

Mais c’est cette partie du gameplay qui rend Star Renegades addictif. Chaque partie permet d’apprendre de ces erreurs et de faire mieux lors de la prochaine et on a un réel sentiment de progression lorsque certains défis, auparavant corsés, deviennent bien plus faciles avec de l’expérience.

Le seul regret que l’on pourrait avoir de ce côté se porte sur une des mécaniques phares du titre : L’Impérium. Ce système nous informe des mouvements dans le rang des ennemis en montrant d’éventuels promotions ou décès d’un ou de plusieurs généraux de l’Imperium. Ce système de jeu a cependant du mal à se trouver une réelle pertinence et reste assez anecdotique au cours de chaque partie.

Répétitif ou pas ?

Comme tout bon rogue-lite, Star Renegades affiche également des éléments générés procéduralement. La visite de chaque planète est alors l’occasion de découvrir l’une des cartes du jeu. Puisque chacune de ces cartes sont choisies parmi une sélection, on finit bien évidemment par retomber sur les mêmes au bout d’un certain nombre de parties. Toutefois, on ne se lasse pas de ces dernières et comme dit précédemment chaque carte est découpée en plusieurs zones qui abriteront des défis différents à chaque fois.

L’aspect assez répétitif de ce genre de jeu est plutôt bien évité avec les phases d’exploration de cartes, de camping et de combats qui s’entremêlent bien. De plus, chaque partie est l’occasion d’essayer de construire une nouvelle équipe solide parmi les treize classes différentes du jeu qui affichent toutes une certaine complémentarités les unes avec les autres, même si un ou deux personnages peuvent paraître un peu en dessous des autres choix.

Les fins de partie ont également le mérite d’offrir différentes récompenses aux joueurs, grâce à l’utilisation de monnaies récoltées à chaque session de jeu. Ce moment est alors l’occasion de débloquer de nouveaux renégats, de nouveaux traits lors de la sélection des personnages ou d’appliquer un bonus permanent lors de la prochaine partie.

Toutefois, excepté pour l’achat de nouvelles classes de renégat, les autres récompenses ne sont pas réellement intéressantes et n’alimentent pas vraiment le désir de relancer une partie. Ce qui est fort dommage car avec des parties pouvant atteindre les 3-4 heures de durée de vie, la présence d’objectifs secondaires réellement intéressant aurait été plus que bienvenue. Le second souffle du titre tient plus du fait de relever les modes de difficulté les plus exigeants du jeu plutôt qu’à débloquer toutes les améliorations disponibles.

Un petit peu plus de contexte ça ne fait pas de mal

Si Star Renegades nous emmène dans une réalité menacée par un nouvel ennemi, celui-ci n’hésite pas à nous éclaircir un peu plus sur son histoire à travers des bribes d’informations que l’on peut retrouver par-ci et par-là.

Les renégats ont ainsi tour à tour leur part d’histoire à raconter lors des feux de camp où il est possible de développer les relations entre deux personnages. Quelques lieux inédits sur les différentes planètes et les fiches descriptives des personnages permettent d’en apprendre également un peu plus sur le lore du jeu.

Toutefois, ces informations restent plutôt succinctes et permettent surtout de mettre en avant l’humour omniprésent du jeu qui reste assez plaisant sans être lourd. Il aurait cependant été préférable d’éviter que certains textes, en dehors des feux de camp, soit partagés entre plusieurs personnages.

Finalement, si Star Renegades donne un contexte plutôt sérieux à son histoire et affiche un contraste assez fort avec son humour très affiché, on aurait aimé que l’effort du jeu pour présenter son univers à travers quelques textes soit plus approfondi et fait de manière parfois moins détourné.