Chaque semaine, à 18 heures le mercredi, on vous présente une nouvelle production issue de la scène indépendante. On s’était par exemple attardé sur le surprenant Legend of Keepers ou encore l’énigmatique World of Horror la semaine passée. Cette fois, la chronique s’attarde sur Skul : The Hero Slayer, un jeu développé par l’équipe de SouthPaw Games.

Actuellement en accès anticipé, le titre se traduit par un metroidvania en 2D comme il en existe beaucoup en ce moment. Cependant, l’originalité du gameplay réside dans la capacité du héros à assimiler les capacités des autres tombés au combat, un peu à la manière d’un Kirby.