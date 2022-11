Accueil » Actualités » Avec Hello Neighbor VR: Search And Rescue, le voisin dérangera en réalité virtuelle

C’était l’annonce surprise de la semaine : le PlayStation VR2 arrivera le 22 février 2023 au prix de 599.99€. Sans conférence ni rendez-vous, Sony a lâché sa petite bombe dans la plus grande discrétion. Aux côtés de cette information, une dizaine de titres ont également confirmé leur présence sur la nouvelle version du casque, avec quelques portages et nouveaux titres. Dans les projets inédits, on y retrouve Hello Neighbor VR: Search And Rescue. Voici les premières informations.

Le voisin terrifiant aussi en VR

Fort de son succès sur les précédentes plateformes, la franchise Hello Neighbor va revenir en décembre pour un second opus. Désormais, elle se décline aussi en réalité virtuelle. Le concept est similaire au titre initial, il s’agit d’un jeu d’aventure en vue à la première personne avec des énigmes à réaliser où il faut enquêter sur son voisin pour découvrir son terrible secret et en échapper.

Histoire d’ajouter quelques aspects inédits – en plus d’être pensé pour la réalité virtuelle, Search and Rescue proposera six personnages différents aux capacités distinctes. Apparemment, M. Peterson ne sera pas la seule menace et d’autres dangers sont à découvrir dans les couloirs que l’on vivra à travers les yeux de l’un des bambins.

Hello Neighbor VR: Search And Rescue sortira courant 2023 sur PlayStation VR2 mais également sur le premier PlayStation VR. Il sera cross-buy donc pas besoin de le racheter sur l’une ou l’autre plateforme. Il arrivera aussi sur les casques PC via Steam.