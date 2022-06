Avatar Reckoning : Le MMO de Tencent dévoile ses premières images de gameplay

La licence Avatar revient plus forte que jamais cette année. En prévision de la sortie du film Avatar 2: La Voie de l’eau, Ubisoft prépare la sortie du son FPS Avatar: Frontiers of Pandora, qui devrait arriver à la fin de l’année, mais il n’est pas le seul éditeur à se lancer dans un jeu vidéo issu de la licence. On retrouve aussi Tencent, qui édite Avatar Reckoning, un nouveau MMO mobile développé par Archosaur Games, qui a été officialisé depuis peu. Aucune vraie image n’avait été dévoilée à l’époque, mais IGN a enfin pu mettre la main sur un premier trailer du jeu.

Le jeu sortira finalement en 2023

On découvre donc un premier aperçu de ce MMO de type shooter, dans lequel on va incarner des Na’vi luttant contre des machines et les envahisseurs, mais aussi contre la faune locale de Pandora.

Le jeu misera donc fortement sur le PvP, avec tout de même des missions à effectuer en coopération ainsi que des éléments pouvant être effectués en solo, pour celles et ceux qui ne veulent pas de toute la dimension sociale du titre.

Avec cette vidéo, on nous apprend aussi que le jeu ne sortira pas en 2022 comme c’était initialement prévu. Avatar Reckoning est maintenant annoncée pour une sortie en 2023, sans plus de précisions, sur Android et iOS.