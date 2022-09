Avatar Reckoning : Le MMO mobile présente un peu de gameplay en vidéo

On attendait un jeu Avatar pour le Disney & Marvel Games Showcase, mais peut-être pas celui-ci. Avatar Reckoning a enfin droit à un gros coup de projecteur après une annonce timide, et il a profité de la conférence de Disney pour nous présenter très brièvement son gameplay à travers une nouvelle vidéo explicative (partagée par GameSpot).

En attendant Frontiers of Pandora

Pas de signe de vie pour Avatar: Frontiers of Pandora, mais un peu d’Avatar tout de même avec le MMO que nous prépare Tencent, Avatar Reckoning. Cette vidéo permet de faire le point sur ce que le titre nous réserve, avec un aspect MMO à peine effleuré pour surtout mettre en avant les affrontements du jeu, qui prendront la forme de gunfights.

On pourra personnaliser son propre Na’vi in-game, et lui attribuer plusieurs armes aux choix afin de lutter aussi bien contre la faune locale que contre d’autres compères bleus. On croise tout de même les doigts pour que l’exploration ait aussi une place importante dans le jeu, car quitte à faire un jeu Avatar, autant nous laisser visiter un peu Pandora.

Avatar Reckoning sortira sur iOS et Android à une date indéterminée.