Avatar: Frontiers of Pandora : Ubisoft dévoile les configurations requises pour y jouer sur PC

Votre machine peut-elle faire tourner Avatar: Frontiers of Pandora ?

Supportant les écrans ultra-larges et prenant en charge plusieurs technologies telles que le ray-tracing, l’AMD FSR2 et FSR3, l’Intel XeSS ou encore le NVIDIA DLSS, la version PC du titre requiert au minimum un processeur AMD Ryzen 5 3600 ou un Intel Core i7-8700K, une carte graphique AMD RX 5700 (8 Go) , une NVIDIA GTX 1070 (8 Go) ou une Intel ARC A750 (8 Go), ainsi qu’une mémoire vive de 16 Go de RAM pour tourner en 30 fps, en résolution 1080p et avec l’AMD FSR2 activé en mode « Qualité ».

Pour bénéficier de meilleures performances, votre machine devra être sacrément bien équipée comme le montre les autres configurations disponibles ci-dessous. Notez au passage que le jeu pèsera 90 Go sur cette plateforme et que, sans surprise, il est conseillé de l’installer sur un disque SSD. Il ne fonctionnera aussi que sous Windows 10 ou 11 et DirectX 12.

Configuration recommandée (1080p/60 fps/AMD FSR2 « Qualité »)

Processeur : AMD Ryzen 5 5600X ou Intel Core i5-11600K

Carte graphique : AMD RX 6700 XT (12 Go) ou NVIDIA RTX 3060 Ti (8 Go)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Configuration « passionnée » (1440p/60 fps/AMD FSR2 « Qualité »)

Processeur : AMD Ryzen 5 5600X ou Intel Core i5-11600K

Carte graphique : AMD RX 6800 XT (16 Go) ou NVIDIA RTX 3080 (10 Go)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Configuration Ultra (4K/60 fps/AMD FSR2 « Equilibré »)

Processeur : AMD Ryzen 7 5800X3D ou Intel Core i7-12700K

Carte graphique : AMD RX 7900 XTX (24 Go) ou NVIDIA RTX 4080 (16 Go)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Rendez-vous le 7 décembre prochain pour découvrir Avatar: Frontiers of Pandora sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Tous les détails concernant les diverses éditions de la production sont disponibles dans notre article dédié.