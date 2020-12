Atlus évoque Shin Megami Tensei V et leur futur RPG fantastique

C’est une tradition dans les colonnes de Famitsu : chaque année, le magazine nippon approche une centaine de développeurs japonais pour parler de leurs ambitions pour l’année à venir et partager leurs vœux. Atlus a joué le jeu et a lâché quelques maigres informations sur les futurs projets.

Patience, patience

Ne vous attendez pas à des révélations de choc. Cependant, trois créateurs se sont confiés, à commencer par Shinjirou Takata, producteur, qui nous parle du prochain Shin Megami Tensei. Il explique que le développement avance bien. Oui, tout comme les vœux des années précédentes, en 2018 et en 2019 : « Alors, à propos de Shin Megami Tensei V… nous travaillons dur sur le développement pour en faire un titre encore meilleur. Vous allez attendre encore un peu, mais attendez-le avec impatience ».

Famitsu lui a d’ailleurs demandé son mot clé pour 2021 qui est « sortez des sentiers battus ». Un mot clé qui diffère de Katsura Hashino, réalisateur et producteur, notamment sur la série Persona, qui prône le « Silence » pour 2021. Assigné à un nouveau RPG ambitieux, le créateur sous-entend qu’il ne faut pas s’attendre à une annonce de celui-ci, ou tout du moins une sortie en 2021 :

« Avec la pandémie qui a provoqué des changements rapides dans le monde entier, tout ce que nous pouvons faire est de continuer à nous focaliser sur notre travail. Notre titre en développement traverse une phase importante et nous voulons y faire face afin de proposer au monde un gameplay intéressant ». Il rajoute également : « J’aimerais annoncer le titre que nous développons dès que possible. Nous avons déjà créé des drames contemporains mais s’il vous plait, attendez avec impatience le RPG fantastique que nous préparons ».

Patience semble être le mot d’ordre, bien que d’ici ces beaux projets, nous aurons droit à Persona 5 Strikers. Kazuhisa Wada, qui travaille sur la franchise Persona (et officie notamment en tant que producteur créatif sur ce dernier), évoque des plans pour le 25ème anniversaire : « Mon projet avance tranquillement. Merci à tous, la série Persona fêtera ses 25 ans ! Nous avons des projets passionnants en préparation, alors s’il vous plait, patientez. »

Wada-san évoque également l’année 2020 compliquée et imprévisible. Pour l’année prochaine, il explique qu’il aimerait « identifier calmement ce qu’il doit faire ». Lui aussi sous-entend donc une année 2021 de préparation, de transition, ce qui laisse supposer qu’il faudra encore attendre un peu avant que les futurs projets d’Atlus se concrétisent. On espère tout de même l’arrivée de Shin Megami Tensei V avant fin 2021, comme on nous l’avait promis il y a quelques mois.