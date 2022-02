Atlus annonce Soul Hackers 2 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

En plus du compte à rebours de Capcom qui a mené à l’annonce de Street Fighter 6, Atlus avait aussi teasé une annonce pour aujourd’hui, avec un mystérieux site lié à Soul Hackers, second opus de Shin Megami Tensei : Devil Summoner. Et ce second opus va avoir lui même droit à un deuxième épisode, puisque Atlus a levé le voile sur de nombreuses images concernant Soul Hackers 2, prévu pour sortir dès cette année sur PC et consoles.

Un nouveau spin-off débarque

On découvre donc les premières images de ce nouvel épisode, dont le style ne sera évidemment pas sans rappeler les derniers Persona et Shin Megami Tensei, avec des combats au tour par tour. Par ailleurs, Joker et sa bande viendront s’inviter dans le jeu via des costumes exclusifs.

Soul Hackers 2 est pour le moment prévu sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et sortira le 26 août prochain chez nous, soit un petit jour après la sortie japonaise (une version collector japonaise a aussi été révélée).

Avec cette sortie presque simultanée dans le monde, on attend maintenant de savoir si une traduction française sera au programme, comme le dernier Shin Megami Tensei. On croise les doigts.