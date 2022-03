Soul Hackers 2 fait le plein d’images et de nouvelles informations

Tout récemment annoncé, Soul Hackers 2 viendra nous donner notre dose de JRPG façon Atlus cette année, en attendant impatiemment l’arrivée d’un Persona 6, un jour. Ce nouveau spin-off de la série des Shin Megami Tensei a aujourd’hui droit à un peu plus d’images tout en dévoilant d’avantage d’informations sur son univers et ses personnages, révélées chez Game Informer.

Un pomme et une figue pour sauver le monde

On apprend donc que l’intrigue prendra place au milieu du XXIème siècle, dans un univers géré par Aion, un être mystérieux qui va envoyer Ringo et Figue sauver le monde lorsque celui-ci est en péril. Ces deux dernières sont en réalité des fragments autonomes de l’esprit d’Aion, et doivent alors trouver deux personnes clés pour le destin de l’univers. Manque de chance, ces personnes sont déjà mortes. Heureusement, Ringo peut utiliser son pouvoir de Soul Hack pour entrer dans la mémoire des morts pour réveiller leurs regrets et les ramener à la vie.

Ringo est décrite comme étant fascinée par la société humaine, tandis que Figue va aider le groupe depuis les coulisses, sans combattre. Arrow, un invocateur de démons, est justement l’un des humains importants décédé trop tôt, mais qui va revenir à la vie grâce à Ringo.

On croisera aussi Milady, une jeune invocatrice calme et réfléchie, ainsi que Saizo, décrit comme étant un agent indépendant décrit comme un romantique. Les armes utilisée par les invocateurs sont appelés COMPs, et pourront être personnalisées pour avoir divers effets.

Soul Hackers 2 est prévu pour le 26 août sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.