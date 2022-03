Soul Hackers 2 présente ses méchants dans un nouveau trailer

Alors qu’on le connait finalement depuis peu, Soul Hackers 2 a déjà montré d’images faisant le point sur ce qui nous attend dans cette nouvelle aventure, qui est un spin-off de la série des Shin Megami Tensei. Mais après s’être attardé sur les héroïnes et héros de cet opus, Atlus revient cette fois-ci pour nous parler des grands méchants à travers un nouveau trailer.

L’homme au masque de fer version Atlus

Ce trailer s’attarde donc sur certains des membres de la Phantom Society, qui n’a évidemment rien à voir avec nos Phantom Thieves préférés.

Cette agence d’invocateur compte dans ses rangs le très mystérieux Iron Mask, qui cache son apparence et qui développe un projet secret, tout en barrant la route aux protagonistes. Il est accompagné par Zenon, un démon artificiel qu’il a lui-même créé.

La bande-annonce permet aussi de voir un peu plus de gameplay, notamment à travers des combats contre ces antagonistes, qui donneront bien du mal à notre groupe.

Soul Hackers 2 est prévu pour le 26 août sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.