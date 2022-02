Atlus lance un mystérieux site Soul Hackers avec un compte à rebours

Il faut croire que c’est la mode des compte à rebours en ce moment. Après Capcom qui tease une annonce pour le 21 février avec un site mystérieux, et c’est au tour d’Atlus de se lancer dans les énigmes, avec l’apparition d’un site nommé Soul Hackers, doté d’un compte à rebours qui se terminera lui aussi le 21 février prochain.

Aion prend les commandes

Evidemment, en combinant Atlus et le nom de Soul Hackers, on pense forcément à Shin Megami Tensei: Devil Summoner – Soul Hackers, sorti en 1997 avant de connaître une nouvelle version sur 3DS quinze ans plus tard.

Le site a été lancé en compagnie de tweets tout aussi mystérieux, qui déclarent notamment :

« Bonjour, nous sommes Aion. Suivez ce compte s’il vous plait. Votre coopération est requise. […] Aion a prédit la fin de l’humanité. Pour éviter cette fin, nous lancerons une séquence aujourd’hui à 20:00 JST. Observez et coopérez. »

Autrement dit, dès ce midi chez nous, il se passera quelque chose sur le mystérieux site, qui devrait nous en apprendre un peu plus avant la fin du compte à rebours.

Atlus prévoit-il une nouvelle version de Shin Megami Tensei: Devil Summoner – Soul Hackers ? Voire même une suite ? Réponse dans très peu de temps.