Atelier Ryza 2 : prologue, gameplay Switch et contenu post-lancement pour le JRPG

Prévu pour une sortie dans à peine une semaine au Japon, Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy nous donne aujourd’hui de ses nouvelles via une bande-annonce préparant l’arrivée de ce second opus.

Atelier Ryza 2 : Prologue

Cette dernière nous rafraîchit la mémoire en nous rappelant les événements vécus par notre chère Ryza dans le premier épisode, paru il y a maintenant un peu plus d’un an. L’occasion également de montrer les différents personnages qui rejoindront notre groupe. A côté de cela, Gust et Koei Tecmo ont dévoilé du gameplay sur Nintendo Switch (entre 39:05 et 53 minutes).

C’était aussi l’occasion d’en apprendre plus sur le contenu post-lancement. Le titre devrait ainsi avoir droit à deux mises à jour gratuites apportant des fonctionnalités supplémentaires au mode photo, des musiques des précédents épisodes ou, encore, un mode de difficulté supérieur. Enfin, des collaborations seront également de la partie, avec la saga Romance of the Three Kingdoms notamment.

Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy est prévu pour une sortie le 29 janvier dans nos contrées en version physique et dématérialisée sur PS4, Switch et PC (via Steam) tandis qu’il sera possible d’acquérir une upgrade PS5 gratuite si vous possédez déjà le jeu sur la précédente console de Sony. Enfin, n’oublions pas de préciser que pour la première fois, des sous-titres français seront disponibles.