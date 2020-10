Atelier Ryza 2 sortira le 29 janvier 2021 en français, la mise à niveau PS5 gratuite

Bonne nouvelle pour tous ceux qui attendaient Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Jusqu’ici, on ne connaissait que la période de sortie du titre au Japon, même si Gust nous avait promis une sortie chez très rapidement. C’est grâce à un nouveau trailer que l’on est enfin fixé sur la date de sortie du titre en France.

Une localisation française au programme

#AtelierRyza2: Lost Legends & the Secret Fairy sortira le 2⃣9⃣ Janvier 2021 sur PS4 & Switch (PC & PS5 en dématérialisé) ! 🌿 Et ce n'est pas tout ! Notre intrépide Ryza vous a préparé une autre surprise puisqu'elle arrivera… En Français ! 🇫🇷 Prêts à mixer des potions ? pic.twitter.com/Yx1VtYZd9T — Koch Media France🎮 (@KochMediaFR) October 15, 2020

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy sera donc disponible chez nous dès le 29 janvier 2021 sur PC, Switch, PS4 et PS5. On apprend aussi que la version PS4 pourra être mise à niveau gratuitement pour profiter de la version PS5 sans frais supplémentaires.

Ce qui est encore mieux, c’est que le titre sera bien localisé avec des sous-titres français, comme le confirme Koch Media. Une excellente nouvelle, surtout pour ceux qui n’avaient pas pu s’essayer au premier à cause de son manque de traduction.

Pour en savoir plus sur ce Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, n’hésitez pas à consulter notre interview de Junzo Hosoi, producteur du jeu.