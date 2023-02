Accueil > Actualités > Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg sortira chez nous cet été

L’annonce d’Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg est quelque peu passée inaperçue puisque le jeu a été officialisé lors du dernier Nintendo Direct, mais uniquement dans la version japonaise de celui-ci. Et pourtant, ce nouvel opus a bien pour vocation de s’offrir une sortie mondiale comme on le constate aujourd’hui, puisque Koei Tecmo dévoile un nouveau trailer de gameplay qui nous permet de mieux voir la direction artistique surprenant de ce remake.

Une sortie en catimini pour ce remake

Le tout premier opus de la saga Atelier nous revient dans un remake inattendu et une direction artistique toute mignonne, avec des personnages en 3D façon chibi. Ce nouveau trailer met en avant tous les changements opérés par ce remake de cet épisode vraiment méconnu chez nous.

Avec cette nouvelle version, l’Occident pourra cependant le découvrir. Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg aura bien une sortie mondiale puisqu’il est prévu pour le 13 juillet sur tous les territoires. En revanche, il y a peu de chances pour qu’une version française soit au programme, étant donné qu’Atelier Ryza 3 n’en n’a pas bénéficié.

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation et Switch, mais chez nous, le titre ne sortira que dans une version dématérialisée.