Accueil > Actualités > Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key : Le RPG japonais s’offre un story trailer

Deux semaines seulement après avoir profité du Tapei Games Show 2023 pour partager plein d’informations à son sujet, Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End and the Secret Key, le RPG japonais développé par Gust et édité par Koei Tecmo, a refait parler de lui hier en dévoilant son story trailer.

Un dernier périple lié aux « clés » et aux « racines de l’alchimie »

Comme indiqué par Gematsu, le scénario de cet ultime opus de la saga amènera Ryza à enquêter sur l’apparition d’un mystérieux groupe d’îles à proximité de celle de Kurken sur laquelle elle coule des jours heureux en compagnie de ses ami(e)s. Une dernière aventure estivale qui va notamment les conduire, elle et ses onze compagnons de route, à manipuler des « clés », qui pourront apparemment être aussi utilisées au combat, et percer les secrets entourant les « racines de l’alchimie ».

Rendez-vous le 24 mars sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch pour découvrir ce que nous réserve Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End and the Secret Key.