Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg est un remake du tout premier épisode de la saga de JRPG Atelier. Cette nouvelle version introduit des visuels retravaillés en 3D, avec un gameplay plus adapté à notre époque ainsi que quelques nouveautés, comme un mode Illimité qui permet plus de facilité. On retrouve aussi des scènes supplémentaires entre les personnages, dont certains sont d'ailleurs inédits. Le jeu ne dispose cependant pas d'une traduction française.