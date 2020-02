Dans Darksiders Genesis, vous pouvez collecter des cœurs de créature en tuant des ennemis ou en les achetant auprès de Vulgrim. Ce sont des items qui vont vous permettre d’améliorer les statistiques et les capacités de Discorde et de Guerre via un arbre de compétences dans lequel vous allez pouvoir insérer ces cœurs de créature.

Cette fonctionnalité est accessible depuis le menu du jeu en sélectionnant « Cœurs de créature« .

Cœurs mineurs et cœurs majeurs

Le jeu propose 2 types de cœurs de créature :

Les cœurs mineurs , de couleur violette, générés par des ennemis classiques, de puissance moindre.

, de couleur violette, générés par des ennemis classiques, de puissance moindre. Les cœurs majeurs, de couleur orange, générés, eux, par des ennemis plus puissants comme les élites et les boss.

Les emplacements

Au début de votre partie, l’emplacement clé est représenté tout en haut, au centre de l’arbre, et apparaît en surbrillance.

Il s’agit d’un emplacement de cœur mineur mais c’est surtout le point de départ qui va ensuite alimenter l’ensemble de l’arbre des cœurs de créature.

Ainsi, une fois que vous avez sélectionné un emplacement, vous ouvrez l’inventaire de vos cœurs de créature disponibles dans une liste à gauche. Les détails de l’emplacement en question sont également visibles.

A partir du moment où vous avez inséré votre cœur de créature à l’endroit choisi, il s’active et permet de « connecter » les emplacements proches. A long terme, le but est de prolonger la chaîne le plus loin possible, au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Cela vous donnera la possibilité d’améliorer considérablement les statistiques et les capacités de vos personnages.

Retenez tout de même que vous pouvez retirer un cœur de créature à votre guise pour le replacer ailleurs si besoin. Alors n’hésitez pas à expérimenter plusieurs configurations et restez à l’affût des nouveaux types de créatures.

Toutefois, soyez particulièrement attentif à certaines modifications qui peuvent désactiver des emplacements proches.

Bonus de correspondance

Les cœurs de créature sont répartis en 3 catégories qui correspondent aux statistiques des personnages :

Attaque

Courroux

Santé

Si la catégorie de votre cœur de créature correspond à celle de l’emplacement choisi, vous recevez alors un bonus de correspondance. Tant qu’il reste actif, il améliore les mêmes statistiques relatives à celles de Discorde et de Guerre.

Voici un exemple en image avec le bonus de santé ci-dessous :

Vous pouvez également débloquer des bonus de statistiques permanents en obtenant des munitions, des améliorations, des gemmes de santé, des gemmes de courroux mais aussi via les Armures abyssales.

NB : Les emplacements de type « libre » génèrent des améliorations de statistique pour toutes les catégories de cœurs de créature.

Effet et niveaux des cœurs de créature

Chaque cœur de créature possède une augmentation unique, bénéfique à Discorde et à Guerre. Cela peut être des améliorations de statistiques spécifiques ou des modificateurs de capacités fonctionnelles.

Vous l’avez compris, ces effets peuvent être variés : augmentation de la puissance d’attaque, clone d’ombre, invocation d’allié, remplissage de la jauge d’enchaînement… etc, pour donner quelques exemples. Mais vous vous doutez bien que vous trouverez les bonus les plus élevés sur les ennemis rares et donc plus coriaces.

De plus, un cœur de créature peut évoluer sur 3 niveaux en accumulant d’autres cœurs de créature ramassés sur un même ennemi pour débloquer des effets plus puissants. Pour cela, il vous suffit de jeter un coup d’œil à la barre verte, en haut à droite de l’écran.

Chaque emplacement possède également un niveau effectif qui va limiter les effets maximaux du cœur inséré dans celui-ci.

Notion de Puissance

Chacun des deux personnages possède une statistique de Puissance globale qui peut varier en fonction des 3 statistiques principales citées ci-dessus. Ce niveau de puissance est visible en bas de l’écran, à gauche pour Discorde et à droite concernant Guerre. Les modifications apportées s’affichent en vert si les statistiques sont augmentées ou en rouge si elles sont diminuées. Voilà de quoi évaluer rapidement vos modifications.

A noter que cette valeur représente une estimation de la puissance globale. Elle va notamment vous servir de repère par rapport à la puissance recommandée pour jouer un chapitre ou un niveau de l’Arène.

