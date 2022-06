Astro’s Playroom : Une figurine nendoroid pour Astro, voici où la précommander

Sorti en même temps que la PlayStation 5, Astro’s Playroom est une démo qui fait office de véritable expérience pour la DualSense, la nouvelle manette de Sony. Aventure qui mélange plateforme et mini-jeux, le titre nous fait suivre le courageux Astro, un robot devenu une véritable mascotte pour le constructeur japonais depuis son apparition dans le jeu en réalité virtuelle, Rescue Mission. Preuve en est, notre héros a droit aujourd’hui à une figurine nendoroid.

Une figurine pour notre Astro Bot

C’est tombé il y a quelques jours, Astro aura droit à sa propre figurine issue de la gamme nendoroid. Elle est fabriquée par Good Smile Company, célèbre fabricant connu justement pour cette gamme, et nous propose une représentation fidèle (et adorable) de notre robot. Elle fait environ 10 centimètres de hauteur et est en PVC.

Comme chaque nendoroid, un socle et des accessoires sont fournis. On peut ainsi changer sa tête, avec plusieurs expressions, notamment lorsqu’il est content ou confus, ainsi que des petits objets, comme l’une des pièces à collecter dans le jeu. On peut aussi changer ses pieds pour mettre ses réacteurs lorsqu’il flotte.

Où acheter la nendoroid Astro’s Playroom ?

Si la figurine vous tente, sachez qu’elle vient d’être annoncée et n’est pas encore disponible sur le marché : cependant, celle-ci vient d’ouvrir ses précommandes chez différents revendeurs, et notamment chez notre partenaire de longue date, Derive Figurine, une boutique en ligne française et sécurisée.

Elle est disponible à environ 70.99€, tarif habituel pour la gamme et peut-être précommandée dès maintenant jusqu’au 30 juin. La sortie est quant à elle prévue pour le mois de mars 2023, si tout se passe bien. Bien sûr, on conseille toujours de précommander plutôt que d’attendre la sortie, les stocks étant toujours assez fluctuants sur la gamme nendoroid.

Allez-vous craquer sur cette bouille toute mignonne ? On rappellera que Astro’s Playroom est disponible gratuitement sur PlayStation 5, et que les développeurs du jeu, la Team Asobi, développe actuellement un nouveau jeu d’action 3D.