La Team Asobi (Astro’s Playroom) développe un nouveau jeu d’action 3D

Studio japonais basé à Tokyo, la Team Asobi a beaucoup fait parler d’elle ces derniers temps. Après avoir fait ses armes sur The Playroom, l’équipe tokyoïte nous a ensuite pondu deux expériences excellentes avec Astro’s Bot Rescue Mission et Astro’s Playroom, si bien que Sony espère bien faire de notre petit robot une véritable mascotte. Aujourd’hui, on a quelques détails pour la suite.

Un jeu plus ambitieux ?

On s’en doutait un peu mais le studio est actuellement à l’œuvre sur un nouveau titre. On a cependant une petite précision via une offre d’emploi postée sur le LinkedIn de l’entreprise. La Team Asobi recherche actuellement un Game Designer qui devra se spécialiser dans la création « d’une variété de niveaux pour un jeu d’action 3D ». Le poste demande de solides compétences en conception de niveaux afin qu’ils soient intuitifs et au tempo idéal et il est nécessaire d’apporter une touche d’humour et de la créativité au jeu.

Vous l’avez compris, il semblerait que l’on soit sur une production assez proche des précédents jeux du studio. Une suite plus complète à Astro’s Playroom n’est donc pas totalement improbable, sachant que cette nouvelle production sera plus ambitieuse, mais il faudra encore attendre un moment avant que le projet ne se concrétise, le développement n’étant probablement qu’à ses débuts.

L’ensemble des titres du studio ont mis en avant des robots et l’on imagine qu’il y aura une continuité. Astro’s Playroom, leur dernier-né, est un jeu pré-installé sur la PlayStation 5 qui a su séduire la communauté. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre guide complet.