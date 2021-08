Astria Ascending dévoile du gameplay suite à ses previews

Porté par de grands noms japonais et Artisan Studios ainsi que Dear Villagers, Astria Ascending a de quoi attirer les mordus de JRPG en plus d’accrocher l’oeil grâce à sa direction artistique très colorée. Plusieurs médias ont eu l’occasion d’en découvrir un peu plus sur le jeu à travers des previews, et celles-ci nous permettent à nous aussi de voir davantage de gameplay pour le titre.

Un long extrait pour voir le jeu en mouvement

C’est via Game Informer que l’on peut découvrir 15 minutes de gameplay inédites pour le jeu, où on peut voir les combats au tour par tour, entendre brièvement la bande-son camouflée derrière les commentaires, et bien d’autres choses.

Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre vidéo récapitulative sur cet Astria Ascending où l’on fait le tour de tout ce qu’il faut attendre du jeu.

Astria Ascending sortira le 30 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.