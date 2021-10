Astria Ascending : Une lettre d’amour maladroite au JRPG 2D ? Test en vidéo

Avec une équipe divisée entre Artisan Studios et des artistes japonais à la renommée mondiale, ayant œuvré sur des JRPG désormais cultes, Astria Ascending était attendu au tournant. Sorti à la toute fin du mois, le titre se démarque surtout par son esthétique charmante qui attire directement l’oeil. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, on vous propose ici notre test complet en vidéo, après vous l’avoir proposé par écrit. On revient ainsi sur toutes les forces du titre, ainsi que ses faiblesses étant donné qu’il souffre de quelques défauts qui viennent ternir un joli tableau.

Astria Ascending est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu est aussi compris dans le Xbox Game Pass depuis sa sortie.