Artisan : L’entreprise derrière Astria Ascending et Super Neptunia RPG ouvre un nouveau studio en Arabie Saoudite

Un studio de 200 personnes tourné vers la création de AAA

D’après le communiqué diffusé par Artisan pour l’occasion, ce studio a pour objectif de recruter pas moins de 200 développeurs, principalement des artistes locaux, afin de créer « les premiers titres AAA pour consoles du Conseil de coopération du Golfe » qui seront « de nouvelles propriétés intellectuelles à exporter dans le monde entier. » Il devrait également permettre à Artisan d’éditer ses propres productions.

D’après le ministre de l’Investissement Saleh Khabti, « l’Arabie Saoudite offre aux investisseurs tels qu’Artisan un accès au marché saoudien, en fort développement et le plus important de la région, proposant une excellente plateforme pour saisir les opportunités de développement régional à travers le Moyen-Orient. Notre objectif d’atteindre une taille de marché de 2,5 milliards de dollars US dans le secteur du jeu vidéo est assisté par le programme IGNITE qui permet d’attirer des entreprises du domaine du contenu numérique et de contribuer au développement du secteur local de la création de contenu et d’œuvres pour notre population jeune et technophile. »

De son côté, Mario Rizzo, co-fondateur et PDG d’Artisan Studios, a déclaré ceci : « Riyad bénéficie d’une communauté de développement indépendant de jeux vidéo comptant parmi les plus dynamiques et intéressantes. Après avoir passé les deux dernières années à explorer la région, nous savions que ce serait le meilleur endroit pour construire un nouveau studio. Nous avons reçu un grand soutien de la part du Ministère et ils nous ont fait nous sentir les bienvenus dans le Royaume. Nous sommes honorés d’être le premier développeur invité à s’installer à Riyad et nous sommes impatients de créer ensemble de nouveaux jeux passionnants. »

Reste maintenant à découvrir quels titres ce nouveau studio sera capable de proposer au public à l’avenir. A suivre.