Astral Ascent prépare son Kickstarter avec du gameplay dévoilé

Après l’annonce récente de sa campagne Kickstarter, Astral Ascent se montre un peu plus en détails avec du gameplay lors de notre AG French Direct.

Un peu de gameplay en prévision du lancement de son Kickstarter

Par les créateurs du sympathique Dark Devotion, Astral Ascent prépare ainsi sa campagne kickstarter pour nous montrer une vidéo de gameplay. Le titre nous embarquera dans un style graphique plus coloré où nous incarnons quatre héros ayant pour but de s’enfuir du « jardin », une prison astrale. Pour ce faire, vous devrez vous débarrasser de 12 boss nommés les zodiaques à travers plusieurs mondes.

La production d’Hibernian Workshop prendra la forme d’un Roguelite en 2D où vous prenez le contrôle d’un des quatre héros au choix. Ces derniers aurons leurs propres attributs et sorts, avec bien entendu la possibilité de dégoter runes et modificateurs à chaque run pour vous donner des avantages non-négligeables. Qui plus est, sachez que le soft sera jouable en coopération en local voire en ligne via la fonction remote play de Steam.

Pour rappel, Astral Ascent lancera sa campagne Kickstarter le 29 mars prochain, et sortira sur PC et consoles à une date encore indéterminée pour le moment.