Cette année, Microids est revenu avec plusieurs adaptations colorées. Après un Marsupilami plutôt convaincant, l’éditeur français a relancé sa licence Astérix & Obélix avec Baffez-les-tous. D’abord teasé lors de l’AG French Direct et présenté plus tard dans l’année, le titre est maintenant disponible sur consoles et PC et l’on vous partage notre avis sur Astérix & Obélix Baffez-les-tous dans cette vidéo.