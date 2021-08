Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! arrivera le 25 novembre

La fin 2021 sera bien chargée pour Microids, et malgré le planning bien rempli de l’éditeur, Astérix et Obélix ne manqueront pas les fêtes de fin d’année. Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! a droit à un nouveau trailer aujourd’hui, où l’on peut découvrir la date de sortie finale du titre.

Préparez la potion magique pour fin novembre

C’est donc le 25 novembre que l’on pourra donner quelques torgnoles aux Romains dans Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. On nous montre ici un peu plus de gameplay suite au reveal du jeu que vous aviez pu voir durant la dernière édition de l’AG French Direct.

Evidemment, le tout est raconté en Français avec le casting vocal de cette nouvelle aventure, et on découvre quelques bagarres en compagnie de nos Gaulois préférés. Pour rappel, le titre aura aussi droit à une édition collector qui comprendra notamment une figurine, mais aussi trois lithographies, des stickers et un porte-clé.