Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! présente ses éditions limitées

Révélé en exclusivité lors de notre dernier AG French Direct, Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! refait aujourd’hui parler de lui afin de nous présenter le contenu de ces différentes éditions limitées.

Deux éditions pour les fans des Gaulois

Le prochain jeu de Microids et de Mr Nutz Studio prévoit de célébrer les fameux Gaulois avec deux éditions qui raviront les fans, notamment pour ce qui est de l’édition collector, qui contiendra une figurine d’Astérix. Voici le contenu de ces différentes éditions, même si certains éléments ne seront révélés que plus tard :

Edition Limitée

Le jeu Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! Un porte-clés Deux planches de stickers Un contenu exclusif révélé prochainement



Edition Collector

Le jeu Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! Une figurine Astérix de 27 cm Un porte-clés Deux planches de stickers Un contenu exclusif révélé prochainement



Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! arrivera cet automne sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.