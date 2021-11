Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! est décalé d’une semaine et sortira le 02 décembre prochain

Annoncé en exclusivité lors de notre seconde édition de l’AG French Direct au printemps dernier, Astérix et Obélix : Baffez-les tous !, le nouveau jeu beat’em up était prévu initialement pour la semaine prochaine, le 25 novembre plus précisément. Le titre se voit finalement décalé d’une semaine pour sortir tout début décembre.

Encore un report, Par Toutatis !

C’est grâce à un tweet sur le compte officiel de Microids que l’on a appris la nouvelle dans la soirée du 18 novembre. Heureusement, il s’agit ici uniquement de raisons logistiques pour permettre à tout le monde de pouvoir se procurer le jeu en magasins notamment, et non de raisons de développement en retard, ce qui s’avère plutôt rassurant.

A noter que vous pouvez toujours précommander les éditions limitées qui elles sont toujours maintenues, contrairement à celles des derniers jeux Les Schtoumpfs : Mission Malfeuille et Marsupilami : Le secret du sarcophage sortis récemment qui ont vu leurs éditions collectors annulées.

Il faudra donc attendre un petit peu plus pour pouvoir mettre les mains sur la nouvelle aventure des gaulois qui sortira donc sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 02 décembre prochain.