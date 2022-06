Accueil » Actualités » Asterigos: Curse of the Stars dévoile un combat de boss dans un nouvel extrait

Immédiatement comparé à Immortals Fenyx Rising lors de son annonce, à cause de sa direction artistique plus ou moins similaire avec le jeu d’Ubisoft, Asterigos: Curse of the Stars a réussi à se faire connaître du public qui aime les Action-RPG à l’ancienne, centrés sur le combat. Le jeu de Acme Gamestudio et tinyBuild était présent lors du Guerrilla Collective pour faire reparler de lui, avec une séquence de gameplay à la clé.

Un combat de boss contre la reine des harpies

On découvre donc ici un combat contre Eulalia, la Reine Harpie, dans lequel on peut mieux apercevoir le système de combat du jeu. Pour battre ce boss, il faudra donc bien faire attention à toutes ses attaques aériennes, et en se protégeant ou en esquivant ses plumes.

On nous prévient alors qu’il y aura plus d’une vingtaine de boss de ce genre à combattre durant toute l’aventure, qui nécessiteront de bien optimiser les capacités de Hilda, notre héroïne, pour en venir à bout.

Asterigos: Curse of the Stars sortira durant l’automne 2022 sur PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.