Assassin’s Creed Valhalla confirme l’arrivée de son premier DLC le 29 avril

Si Assassin’s Creed Valhalla a multiplié les événements saisonniers pour occuper la communauté autour du jeu, beaucoup de joueuses et de joueurs se demandent quand arrivera le premier DLC promis dans le Season Pass. C’est finalement 6 mois après sa sortie que ce contenu va débarquer, comme nous l’annonce Ubisoft.

Direction l’Irlande en avril

Alors que l’éditeur nous présentait la Saison d’Eostre qui est arrivée hier dans le jeu (notamment avec le costume d’Altaïr), Ubisoft a enfin donnée plus d’informations sur le DLC La Colère des Druides. Ce nouveau contenu nous emmènera en Irlande à la rencontre des rois gaéliques et des mystères de cette terre hantée, pour y affronter les Enfant de Danu, un culte druidique.

On a enfin une date pour ce DLC, puisque La Colère des Druides arrivera finalement le 29 avril prochain. Ce DLC sera donc compris dans le Season Pass du jeu ou disponible à l’achat séparément.

