Assassin’s Creed Valhalla : Le Siège de Paris sortira le 12 août prochain

Assassin’s Creed Valhalla lancera très bientôt son nouveau contenu de l’été dans l’univers des vikings dont un DLC très attendu dans notre belle capitale.

Avec sa saison de Sigrblot, Assassin’s Creed Valhalla proposera dès le 27 juillet une mise à jour qui fera passer le jeu en version 1.3.0. Le 29 juillet, Ravensthorpe proposera de nouvelles activités, quête et récompenses. De quoi faire la fête en attendant le gros morceau avec la nouvelle extension qui débarquera le 12 août prochain : Le Siège de Paris. Les joueurs pourront également récupérer des opales et des épées à une main.

Level Scaling is coming to Assassin’s Creed Valhalla on Tuesday, July 27! 📈 You may choose from 5 options, from 'off' to Nightmarish. 💀 pic.twitter.com/pGz2oTjZZY

— Assassin's Creed (@assassinscreed) July 23, 2021