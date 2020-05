Assassin’s Creed Valhalla ne sera pas le plus gros jeu de la saga

Annoncé la semaine dernière, Assassin’s Creed Valhalla présentera un premier trailer de gameplay lors de l’Inside Xbox prévu aujourd’hui à 17h. En attendant, on en apprend un peu plus sur le contenu du titre qui devrait être moins imposant que celui du dernier épisode.

Une durée de vie inférieure à celle d’Odyssey

Selon le site VG247 qui a relayé un tweet de Malek Teffaha, le directeur de communication d’Ubisoft Middle East, le prochain opus « ne sera pas le plus long ni le plus gros jeu de la série. » Ce choix s’explique par le fait qu’une partie des joueurs avait reproché à Odyssey de proposer des quêtes et des activités moins intéressantes que d’autres et présentes uniquement pour gonfler la durée de vie du jeu.

Assassin’s Creed Valhalla sortira en fin d’année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia.