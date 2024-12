Assassin’s Creed Shadows illustre ses mécaniques de combat dans plusieurs courtes vidéos

Yasuke et Naoe montrent ce qu’ils savent faire

Les combats n’ont cessé d’évoluer dans toute la licence et cet épisode amènera lui aussi sa singularité avec quelques mécaniques uniques. Ubisoft a publié un nouveau post de blog dans lequel il s’attarde sur toutes les spécificités de cet Assassin’s Creed Shadows.

On y retrouvera d’abord les attaques de « postures », différentes des attaques légères et lourdes plus traditionnelles, qui sont des attaques chargées que vous pouvez relâcher quand bon vous semble. On en voit deux exemples ici avec Yasuke.

Le système de parade sera quant à lui unique pour chacun des deux personnages. Yasuke pourra vraiment bloquer les assauts grâce à sa grande force, favorisant ainsi les contre-attaques, tandis que Naoe va plutôt dévier les attaques pour mieux s’éloigner de la menace.

En plus de ces mouvements de base, les deux personnages pourront également apprendre des capacités spéciales avec des attaques liées à certaines armes, qui sortent du lot et qui infligent plus de dégâts.

Les vidéos s’enchaînent ensuite pour nous montrer les diverses armes que le duo pour manier, certaines étant plus adaptées au style de Yasuke qu’à celui de Naoe, et inversement.

Assassin’s Creed Shadows sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series dès le 14 février 2025.