Assassin’s Creed Shadows : Ubisoft détaille les différences de gameplay entre Naoe et Yasuke en vidéo

Quand Yasuke s’essaye au parkour…

Chaque mission pourra être abordée avec le personnage de votre choix, pour mieux définir votre style. On le savait déjà, mais Naoe sera la plus discrète des deux, avec un gameplay basé sur l’infiltration, les jeux d’ombres, et les acrobaties. On voit ici son talent pour le parkour, qui est bien différent de celui de Yasuke, à peine capable d’effectuer le fameux saut de la foi depuis un tout petit toit. Il faut dire que ses gros muscles pèsent lourds et qu’il est plus à l’aise à même le sol, avec des techniques de combat puissantes qu’il peut charger pour éliminer plusieurs ennemis d’un seul coup.

Deux styles uniques mais complémentaires, puisque certaines missions seront plus faciles à aborder avec Naoe que Yasuke, et inversement. Faire face à un grand samurai en duel sera bien difficile pour la shinobi, tandis que le géant aura bien du mal à être discret dans une forteresse ennemie. Le jeu fera en tout cas tout pour que chaque quête soit accessible pour les deux personnages, pour ne pas vous forcer la main.

Assassin’s Creed Shadows sera disponible sur PC PS5 et Xbox Series dès le 15 novembre.