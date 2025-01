Assassin’s Creed Shadows dévoile une grosse bande-annonce et nous en dit plus sur sa première extension

Les anciens ennemis s’associent

Si toutes les previews ne suffisent pas à vous dire tout ce que vous devez savoir sur cet Assassin’s Creed Shadows, vous pouvez visionner dès maintenant une nouvelle bande-annonce faisant le point sur l’histoire du jeu et les motivations des deux personnages principaux, qui seront d’abord dans des camps opposés avant de joindre leurs forces. Et ce, via la confrérie des Assassins qui semblent les relier d’une manière ou d’une autre, et qui donne une autre dimension aux guerres intestines du Japon durant cette époque pleine de changements.

Ubisoft en profite également pour mettre en avant la première extension du jeu, qui apportera une dizaine d’heure de contenu en plus et qui sera accessible en tant que bonus de précommande, au lieu d’être cloisonnée derrière un Season Pass désormais jeté à la poubelle par l’éditeur.

Cette aventure arrivera plus tard en 2025 et mettra en scène une toute nouvelle faction qui en voudra au duo, tandis que ce dernier parcourra une nouvelle île à la recherche d’un trésor disparu. On en découvre un bout via un rapide trailer qui a été diffusé aujourd’hui.

Assassin’s Creed Shadows sera disponible à partir du 20 mars prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.