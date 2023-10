Assassin’s Creed Mirage réalise le plus gros lancement d’un jeu Ubisoft sur cette génération

Pas facile de rivaliser avec les chiffres titanesques de Valhalla, mais Mirage semble avoir relevé le défi. Ubisoft ne nous dit pas à combien d’exemplaires le jeu s’est vendu, mais il précise que le nombre de joueurs et de joueuses est « en alignement » avec les résultats des épisodes Origins et Odyssey, ce qui n’est tout de même pas rien.

De plus, il réalise le plus gros lancement d’un jeu Ubisoft sur les plateformes PS5 et Xbox Series. Ce qui, là encore n’est pas réellement étonnant étant donné que Valhalla est sorti tout juste avant le lancement de la nouvelle génération, qui n’était donc pas encore bien installée. Et depuis, en trois ans, Ubisoft a sorti peu de jeux majeurs sur ces plateformes. Ce qui n’enlève rien aux excellents résultats du jeu d’Ubisoft Bordeaux, qui doit savourer ce succès.

Thank you all for joining us on Basim's journey in 9th Century Baghdad!

We are thrilled by the response from the community and for embracing our homage to the roots of the AC franchise. #AssassinsCreed pic.twitter.com/KnL2YxGION

— Assassin's Creed (@assassinscreed) October 11, 2023