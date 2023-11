Assassin’s Creed Mirage : le New Game + et le mode Permadeath arrivent en décembre

C’est par le biais d’une communication officielle sur le réseau social X, que nous avons appris hier soir l’arrivée très prochaine de cette mise à jour attendue par les joueurs de la licence. En effet, durant cette mise à jour, le désormais traditionnel mode New Game + (présent désormais dans quasiment toutes les plus ou grosses productions) sera ajouté, permettant aux bagdadiens de rejouer l’aventure du début en conservant (normalement) toutes leurs armes, tenues et compétences, mais en affrontant des ennemis légèrement plus retors.

We hear you: New Game + mode for Assassin’s Creed Mirage will be available in a free update this December.

And for the expert Assassins, along with NG+ will come an optional permadeath mode also available across all difficulties!

More details to come soon. pic.twitter.com/Uwq23pK8mY

— Assassin's Creed (@assassinscreed) November 15, 2023