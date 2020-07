Microsoft annonce As Dusk Falls, un nouveau jeu narratif exclusif

A l’image de Sony naguère avec Quantic Dream, Microsoft renforce une fois de plus son catalogue de jeux narratifs avec A Dusk Fall. Ironie de la formule, ce nouveau titre a justement été créé par des anciens membres du studio français avec, à sa tête, Caroline Marchal (anciennement « lead game designer » chez Quantic Dream). On apprend du même coup que son développement a débuté en 2016.

Un roman graphique interactif d’un nouveau genre

Avec Interior/Night, Microsoft tient son nouveau studio dédié entièrement aux jeux narratifs. On précise que Tell me Why est également un jeu narratif exclusif sur Xbox et Windows 10, mais il s’agit seulement d’une exclusivité ponctuelle (comme pour Sunset Overdrive développé par Insomniac Games à l’époque par exemple) car Dontnod n’appartient pas à la compagnie américaine.

As Dusk Falls se défini comme un roman graphique interactif se déroulant sur plusieurs générations dans le sud-ouest américain et faisant intervenir de nombreux personnages différents. Néanmoins, c’est surtout sa direction artistique très particulière que l’on remarque au premier coup d’œil. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’originalité visuelle est bien là avec un curieux mélange de 3D et de 2D.

L’histoire se concentrera sur deux familles prises au piège que l’on va suivre sur plusieurs décennies. En revanche, on attendra d’en savoir plus sur le gameplay et notamment sur ce qu’il proposera en matière de choix par exemple.

As Dusk Falls est prévu sur Xbox One, Xbox series X et Windows 10 à une date encore inconnue. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass.