Ary and the Secret of Seasons s’offre deux minutes de gameplay en vidéo

Quelques jours après avoir dévoilé sa date de sortie sur les consoles de salon, Ary and the Secret of Seasons se montre par l’intermédiaire d’une vidéo de gameplay.

Rendez-vous aussi en septembre sur PC

Pendant un peu plus de deux minutes, Fishing Cactus et Modus Games présente la jeune Aryelle utilisant ses pouvoirs à l’aide de sphères magiques. Par exemple, la Gardienne peut faire apparaître des morceaux de banquise et de vastes étendues d’eau afin de progresser dans son périple dont le but est de rétablir l’équilibre du monde de Valdi.

Ary and the Secret of Seasons sera disponible le 1er septembre sur PlayStation 4, Xbox One et Switch et arrivera ce même mois sur PC.