Ary and the Secret of seasons

Viva Valdi

Vous avez obtenu tous les trophées du jeu.

Kriss Kross est dans la place

Sauter 1000 fois.

Sauter 1000 fois. Speedrun

Finir le jeu en moins de 5 heures.

Finir le jeu en moins de 5 heures. Thaumaturge des sphères

Lancez chaque sphère de saison 200 fois.

Lancez chaque sphère de saison 200 fois. Tornade de lames

Tuer 500 ennemis.

Tuer 500 ennemis. Quêteuse

Accomplir 10 quêtes.

Accomplir 10 quêtes. Palette des saisons

Lancer toutes les saisons dans le même endroit.

Lancer toutes les saisons dans le même endroit. Vendredi noir

Détruire 100 sphères avec des cristaux noirs.

Détruire 100 sphères avec des cristaux noirs. Tir aux pigeons

Abattre un ennemi de loin.

Abattre un ennemi de loin. Maîtresse du Kenjutsu

Tuer 5 ennemis en moins de 15 secondes.

Tuer 5 ennemis en moins de 15 secondes. Roue des saisons

Faire 100 roulades.

Faire 100 roulades. Désherbeuse

Vaincre votre première mandragore.

Vaincre votre première mandragore. Pente glissante

Glisser sans interruption pendant 5 secondes.

Glisser sans interruption pendant 5 secondes. La voie de la cigogne

Terminer 9 tours des cigognes.

Terminer 9 tours des cigognes. L’ennemi de votre ennemi

Laisser vos ennemis tuer 25 autres ennemis.

Laisser vos ennemis tuer 25 autres ennemis. Rebelle du combo

Causer une réaction en chaîne avec des champignons.

Causer une réaction en chaîne avec des champignons. Perturbatrice du Feng Shui

Cassez 6 urnes à une fois.

Cassez 6 urnes à une fois. Droit au but

Finir le jeu sans accomplir la moindre quête annexe.

Finir le jeu sans accomplir la moindre quête annexe. Le nombre le plus solitaire

Ouvrir 1 coffre.

Ouvrir 1 coffre. Pillarde

Ouvrir 25 coffres.

Ouvrir 25 coffres. Pirate des Valdaïbes

Ouvrir 50 coffres.

Ouvrir 50 coffres. Survie du plus fort

Gagner 1 cœur de vie.

Gagner 1 cœur de vie. Crève-cœur !

Obtenir tous les cœurs.

Obtenir tous les cœurs. Combattante d’élite

Finir le jeu sans mourir une seule fois.

Finir le jeu sans mourir une seule fois. Témoin

Observer le changement des saisons.

Observer le changement des saisons. Jumeaux

Avoir l’air presque identique à Flynn.

Avoir l’air presque identique à Flynn. Loin, vers l’horizon

Quitter Yule.

Quitter Yule. Audience royale

Rencontrer le prince Crocus.

Rencontrer le prince Crocus. Digne d’un apprentissage

Rencontrer les gardiens pour la première fois depuis longtemps.

Rencontrer les gardiens pour la première fois depuis longtemps. Le bœuf et la meuf

Vaincre Muscari.

Vaincre Muscari. Prison d’amour

Être piégée par Crocus.

Être piégée par Crocus. Droits des enfants

Libérer les enfants et s’évader de la mine.

Libérer les enfants et s’évader de la mine. Le début de la fin

Obtenir la révélation des gardiens.

Obtenir la révélation des gardiens. Il y a une mouche dans ma soupe !

Vaincre le golem de l’automne.

Vaincre le golem de l’automne. La jeune fille et la mer

Vaincre le golem de l’été.

Vaincre le golem de l’été. Dure de la feuille

Vaincre le golem du printemps.

Vaincre le golem du printemps. Fûtée !

Vaincre le golem de l’hiver.

Vaincre le golem de l’hiver. Le noyau de braise

Vaincre les quatre golems des saisons.

Vaincre les quatre golems des saisons. Au bout du bout !

Aller au terme des crédits de fin et découvrir l’épilogue !

