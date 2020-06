Ary and the Secret of Seasons sortira le 1er septembre sur PS4, Xbox One et Switch

Repoussé à cet été en début d’année avant de subir un nouveau report en raison de la pandémie de coronavirus, Ary and the Secret of Seasons se trouve une nouvelle date de sortie et sera disponible le 1er septembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One et Switch. Aucune information n’a été communiquée concernant la version PC.

Aryelle, la petite Gardienne

Distribué en France par Just For Games, ce jeu d’aventure développé par Fishing Cactus et édité par Modus Games vous permet d’incarner le personnage d’Aryelle. A l’aide de ses pouvoirs lui permettant de contrôler les saisons, elle devra vaincre l’étrange menace qui plane sur le monde de Valdi.