Ary and the Secret of Seasons se montre dans un nouveau trailer

Attendu pour le 28 juillet prochain initialement, l’éditeur d’Ary and the Secret of Seasons, Modus Games, vient de dévoiler un nouveau trailer après avoir mis à jour sa date de sortie récemment. Oui, car le jeu développé par eXiin et Fishing Cactus est attendu dorénavant pour le 1er septembre prochain sur PC (via Steam et plus tard sur Stadia) mais aussi PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. A noter que le jeu bénéficiera d’une distribution physique en France par Just for Games.

Devenez le gardien de l’hiver

Au sein du monde de Valdi, rencontrez Aryelle, ou Ary, devenue la gardienne de l’hiver, qui va devoir unir ses forces afin de rééquilibrer les saisons mises sens dessus-dessous par une mystérieuse force, grâce à des pouvoirs lui permettant de manipuler les saisons à sa guise afin de lui permettre de progresser dans le monde et de se débarrasser des ennemis, des obstacles ou pour résoudre des puzzles ou énigmes retors.

A travers les 4 vastes mondes qui composent Ary and the Secret of Seasons et qui sont gardés par des gardiens représentant les saisons, Ary utilisera ses pouvoirs comme on peut le remarquer dans ce court trailer. Capable de courir, sauter et nager notamment, elle peut aussi créer des plateformes en gelant l’environnement autour d’elle. A la clé, forger des alliances avec les autres gardiens afin de donner une belle raclée aux ennemis omniprésents et des plus mystérieux.