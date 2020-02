Ary and the Secret of Seasons arrivera cet été sur consoles et PC

Le nouveau titre de Modus Games, Ary and the Secret of Seasons, arrivera non pas en début d’année comme prévu mais bien cet été sur consoles et PC.

L’été sera LA saison

Cette nouvelle vidéo pour la PAX East de 2020 donne alors un nouvel aperçu de l’histoire et du gameplay du jeu. Toutefois, aucune raison ne nous est donnée pour ce retard puisque le titre était initialement prévu en début d’année. Il faudra donc se contenter de cette vidéo.

Pour rappel, Ary and the Secret of the Seasons nous mettra aux commandes de la jeune protagoniste Aryelle qui devra endosser le rôle de gardienne à la place de son père. Elle rejoindra alors l’organisation des Gardiens des Saisons et aura le contrôle sur ces dernières ce qui lui permettra de comprendre pourquoi les saisons sont hors de contrôle dans le monde de Valdi.