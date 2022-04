Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici de l’Armure de Blaidd, le chevalier-loup iconique du jeu. Celle-ci est obtenable près de la Tour de Ranni aux Trois Sœurs uniquement après avoir fini la quête de Ranni. Toutefois, le masque est un peu à part puisqu’il est possible de l’obtenir bien plus tôt dès la zone des Trois Sœurs atteinte.

Où trouver le Masque de Lupin Noir ?

Emplacement : Tour de Seluvis aux Trois Sœurs

Pour obtenir le masque, rendez-vous dans la zone des Trois Sœurs, après le Manoir de Caria à l’extrême nord-ouest de la Liurnia. Progressez vers le Tour de Seluvis et montez sur les remparts brisés qui entourent cette dernière. Vous devriez rencontrer un cadavre sur lequel il est possible de trouver le Masque de Lupin Noir.

Où trouver l’Armure de Blaidd ?

Emplacement : Tour de Ranni aux Trois Sœurs

Une fois avoir fini la quête de Ranni, rendez-vous à la Tour de cette dernière dans la zone des Trois Sœurs, pour entendre la plainte de son ami d’enfance : Blaidd. Ce dernier se trouve au pied de la Tour et vous attaquera une fois rejoint. Cet ennemi vaincu, il vous récompense de l’Armure de Blaidd ainsi que de son arme l’Espadon Royal.

