Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici l’Espadon Royal, arme favorite du chevalier canin Blaidd et obtenable à la Tour de Ranni une fois avoir fini la quête de cette dernière.

Où trouver l’Espadon Royal ?

Emplacement : Tour de Ranni aux Trois Sœurs

Une fois avoir fini la quête de Ranni, rendez-vous à la Tour de cette dernière dans la zone des Trois Sœurs pour entendre la plainte de son ami d’enfance : Blaidd. Ce dernier se trouve au pied de la Tour et vous attaquera une fois rejoint. Une fois défait, ce dernier vous récompense de l’Espadon Royal ainsi que de son armure. Cette arme divise ses dégâts entre Physique et Magique en s’appuyant sur les statistiques de Force, de Dextérité et d’Intelligence du personnage.

