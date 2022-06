Arkanoid: Eternal Battle sortira en octobre et montre ses premières images

Ces derniers temps, Microids semble être en très grande forme, en annonçant de nombreux partenariats. Au-delà de ses adaptations (dont on attend le jeu Goldorak), l’éditeur français a également signé un contrat avec la société japonaise Taito pour relancer une vieille franchise de l’arcade, avec Arkanoid: Eternal Battle. Aujourd’hui, on découvre les toutes premières images de gameplay.

Le casse-briques est de retour

Développé par les français de Pastagames, Arkanoid: Eternal Battle est un nouvel opus nous proposant de (re)découvrir le classique casse-briques à travers une version modernisée et mise au goût du jeu. Jeu d’arcade sorti dans les années 80, Arkanoid nous demande de contrôler un vaisseau pour détruire les nombreux blocs qui s’opposent à nous.

Cette nouvelle mouture apporte toutes les commodités de notre époque et proposera quatre modes de jeu, à savoir Retro, Neo, Versus et Eternal Battle, permettant de retrouver le gameplay de l’époque ou quelque chose de plus moderne, mais aussi de se battre avec d’autres joueurs et joueuses en local, de 2 à 4 personnes en écran scindé. Du cross-play est aussi prévu, pour jouer en ligne peu importe votre support, et des classements seront aussi présents.

Arkanoid: Eternal Battle a également confirmé une période de sortie et ses plateformes : le jeu sortira courant octobre 2022 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et Switch.