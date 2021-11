Microids annonce Arkanoid – Eternal Battle en partenariat avec Taito

Il y a quelques mois, on apprenait que Microids avait conclu un partenariat avec Taito pour un accord de production sur deux jeux issus du catalogue du géant japonais, mais on ne savait pas encore lesquels. L’éditeur français dévoile aujourd’hui l’identité de l’entre eux, avec l’annonce de Arkanoid – Eternal Battle.

Le retour inattendu du casse-briques

Le jeu de casse-briques Arkanoid fait donc son retour avec Arkanoid – Eternal Battle, un titre développé par Pastagames, à qui l’on doit par exemple Rayman Legends: Definitive Edition, Pix The Cat ou encore Pang Adventures. La licence reviendra avec une formule remise au goût du jour, et proposera des modes solo ainsi que multijoueur, afin de se mesurer aux autres compétiteurs partout dans le monde.

Pour le moment, on ignore sur quelles plateformes le titre arrivera, mais on sait déjà qu’il devrait être publié dans le courant de l’année 2022. Il faudra encore attendre pour avoir de nouvelles images, mais Masakazu Suzuki, directeur chez Taito, exprime déjà sa joie de travailler avec Microids et Pastagames pour ce revival :

« Nous sommes ravis de collaborer avec Microids sur cette version revisitée et remise au goût du jour d’un titre culte de Taito sorti il y a 35 ans. Nous leur faisons pleinement confiance et sommes convaincus que le jeu plaira autant aux nouveaux joueurs qu’aux fans de la première heure. »