Arkanoid – Eternal Battle

Arkanoid – Eternal Battle est un jeu de casse-briques développé par Pastagames et édité par Microids en collaboration avec la société japonaise Taito. Ce nouvel épisode de la célèbre licence lancée pour la première fois dans les années 80 promet de proposer aux joueurs et aux joueuses une expérience de jeu revisitée et modernisée incluant notamment des modes solo et multijoueur.